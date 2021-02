1. FC Nürnberg mit zu vielen Patzern: 1:2 gegen FC St. Pauli

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Eine Woche nach der erhofften Trendwende mit dem 2:1 beim SV Darmstadt unterlagen die Franken dem FC St. Pauli am Sonntag völlig verdient mit 1:2 (0:1). Gegen die rasant umschaltenden Hamburger war der in der Defensive verunsicherte «Club» lange überfordert. Erst in der Schlussphase fassten die Hausherren Mut.

Der frühere «Club»-Publikumsliebling Guido Burgstaller (45.+1) brachte die Gäste unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff in Führung. Der von den Franken nie zu fassende Omar Marmoush (65.) verwandelte nach der Pause einen von Unsicherheitsfaktor Lukas Mühl an Daniel Kyereh verursachten Foulelfmeter. Der Anschlusstreffer durch die Leipziger Leihgabe Dennis Borkowski (77.) blieb am Ende folgenlos.

© dpa-infocom, dpa:210214-99-438043/2