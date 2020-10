1. FC Nürnberg mit Respekt gegen Karlsruher SC

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg peilt heute seinen zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga an. Der fränkische Traditionsverein trifft zum Auftakt des fünften Spieltags zuhause auf den Karlsruher SC. Die Nürnberger hatten nach dem 2:2 am Montagabend beim FC St. Pauli nur wenige Tage zur Vorbereitung. Trainer Robert Klauß hat außerdem großen Respekt vor dem KSC, auch wenn die Gäste in dieser Saison nur drei Punkte geholt haben. Die Karlsruher seien besser «als der aktuelle Punktestand», befand der «Club»-Coach. Heute empfängt außerdem der SSV Jahn Regensburg die Eintracht aus Braunschweig.