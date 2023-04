Nürnberg will am Maximum arbeiten: «Gefahr von hinten droht»

Die übliche 40-Punkte-Rechnung verfolgt Dieter Hecking nicht. «Wenn du 39 Punkte hättest, wird da nicht mehr viel anbrennen», sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg über das vermeintlich rettende Grenze im Abstiegskampf. Bis zu der von Hecking anvisierten Marke fehlen dem «Club» im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga noch neun Punkte. «Das wird bis zum letzten Spieltag eng bleiben», prognostizierte der 57-Jährige und schob hinterher: «Oder wir starten jetzt eine Serie mit drei Siegen am Stück und das Ding ist erledigt».

Vor dem 28. Spieltag liegen die Nürnberger nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Seit drei Spielen wartet der Traditionsverein auf einen Sieg. «Solange wir nur einen Punkt holen oder gar keinen, wird immer die Gefahr von hinten drohen», sagte Hecking mit Blick auf die enge 2. Liga. Gegen Holstein Kiel wollen die Franken am Samstag (13.00 Uhr) einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen.

Hecking beschrieb die Norddeutschen als einen Gegner, der zwischen «himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt» schwankt. «Sie haben die Balance noch nicht so gefunden. Wir hoffen, dass wir sie so erwischen, dass sie wieder wankelmütig sind», sagte der «Club»-Coach.

Von Balance ist man aber auch im Frankenland weit entfernt. Nürnberg startet seine Reise in den Norden dennoch mit einer Prise Optimismus. «Wenn wir am Maximum arbeiten, sind wir schwer zu schlagen. Hinten wirken wir sehr gefestigt, haben gegen Darmstadt, Stuttgart und Karlsruhe wenig zugelassen. Auch vorne haben wir positive Dinge herausgearbeitet», sagte Hecking.

Was den Fußball-Lehrer hingegen «ein bisschen» nerve, sei das Torverhältnis. «Das haben wir uns selbst eingebrockt. Es wäre schöner, wenn wir ein besseres Torverhältnis hätten. Das wäre in so einer engen Konstellation hilfreich», meinte Hecking. 23 Tore haben die Nürnberger bislang erzielt, 39 Gegentreffer kassiert.

Florian Hübner fällt nach seinem Faserriss im Adduktorenbereich für das Spiel in Kiel aus. Hinter dem Einsatz von Stürmer Erik Shuranov stand am Donnerstag noch ein Fragezeichen.