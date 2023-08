1. FC Nürnberg hofft auf Uzun: «Außergewöhnlicher Spieler»

Der 1. FC Nürnberg dürfte im Heimspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden erneut auf Offensiv-Juwel Can Uzun zurückgreifen können. «Er hat heute trainiert und gesagt, dass alles super gewesen ist», berichtete «Club»-Coach Cristian Fiél vor dem Duell mit den Hessen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Eine endgültige Entscheidung über einen Einsatz des 17-Jährigen will Fiél aber erst nach dem Abschlusstraining am Samstag treffen.

Mit insgesamt sechs Treffern – je drei in Liga und Pokal – ist Uzun Nürnbergs Torgarantie in der bisherigen Fußball-Saison. Der Mittelstürmer aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum war allerdings zuletzt beim 3:2 in Osnabrück wegen einer Kapselbandzerrung im Knie angeschlagen ausgewechselt worden. «Dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist, wissen wir alle», lobte Fiél.

Gegen Wiesbaden wollen die Franken den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit feiern und endlich einmal 90 Minuten konstant abliefern. «Jetzt treffen wir auf einen Gegner, der gut verteidigt, die Räume eng macht und schnell umschaltet. Das stellt uns vor neue Herausforderungen», sagte Fiél.