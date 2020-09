1. FC Nürnberg freut sich auf Heimspiel vor Fans

Nürnberg (dpa/lby) – Nach über einem halben Jahr darf der 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr) erstmals wieder ein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga vor Zuschauern bestreiten. Bis zu 9700 Fans dürfen nach den Lockerungen in der Corona-Krise gegen den SV Sandhausen ins Max-Morlock-Stadion. «Die Vorfreude ist groß, nicht nur bei mir. Erstmals sind wieder unsere Fans da», sagte Nürnbergs Trainer Robert Klauß. Der 35-Jährige erwartet «ein Gänsehautgefühl».

Nach dem 1:1 zum Saisonauftakt in Regensburg sollen die «Club»-Fans auch gleich etwas zu feiern haben. Natürlich sei es der Anspruch, gegen Sandhausen zu gewinnen, sagte Klauß. Sandhausen war mit einem 3:2 gegen Darmstadt 98 erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet.