0:3 in Kiel: Nürnberg endgültig raus aus Aufstiegsrennen

Robert Klauß und der 1. FC Nürnberg dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Der Trainer will den «Club» in die Fußball-Bundesliga führen, einen (…)

1. FC Nürnberg will Mini-Chance im Aufstiegskampf wahren

Der 1. FC Nürnberg will am Freitag (18.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga seine Mini-Chance auf den Aufstieg am Leben (…)