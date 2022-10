0:3 in Karlsruhe: Leistungsverfall beim 1. FC Nürnberg

Der alarmierende Leistungsverfall hält beim 1. FC Nürnberg auch nach der Länderspielpause an. Der «Club» verlor am Sonntag beim Karlsruher SC mit 0:3 (0:1) und kassierte damit in der 2. Fußball-Bundesliga die dritte Auswärtsniederlage nacheinander. Von den vergangenen fünf Partien wurde nur eine gewonnen, Trainer Robert Klauß gerät damit zunehmend in Erklärungsnot. Der 37-Jährige stand am Sonntag im Wildparkstadion bedröppelt im Regen.

Der einstige «Club»-Held Fabian Schleusener leitete mit einem Kopfball in der 45. Minute den nächsten Tiefschlag für den FCN ein. Außenverteidiger Philip Heise (78.) mit einem krachenden Linksschuss und der umtriebige Mittelfeldakteur Marvin Wanitzek (82.) erhöhten für den KSC mit einem Doppelschlag in der Schlussphase.

Der «Club» fand in der ersten Hälfte zum wiederholten Male nicht statt. Christian Mathenia verhinderte mit Paraden gegen Schleusener, Wanitzek und Marcel Franke zunächst mehrfah einen Rückstand. Der KSC war dominant. Nach der Pause bäumte sich die «Club»-Elf vorübergehend auf, blieb aber erfolglos. Abwehrtalent Sadik Fofana köpfe knapp vorbei (48.). Der eingewechslte Manuel Wintzheimer prüfte KSC-Torwart Marius Gersbeck mit einem Distanzschuss (71.). Mehr war nicht. Der «Club» ist der Abstiegszone nahe – und das Wirken von Klauß wird hinterfragt.