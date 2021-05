﻿Trotz Lockerungen: Handwerkern in Hochfranken steht schwere Zeit bevor

In der Euroherz-Region sinken die Corona-Zahlen momentan. Die Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel sind bereits weit unter eine Inzidenz von 100 gerutscht, sie liegen je etwas unter und etwas über der 50. Dadurch ist dort immer mehr möglich. Für die Handwerker in Hochfranken könnte die schwerste Zeit dagegen noch bevorstehen. Schuld sind Lieferschwierigkeiten beim Rohstoff Holz. Die Auswirkungen zeigen sich erst jetzt so richtig, sagt Torsten Leucht von der Kreishandwerkerschaft Hochfranken. Mit den Lockerungen dürfen die Betriebe zwar wieder arbeiten, es fehlen ihnen aber die Rohstoffe.

Um das Handwerk zu unterstützen, sollen Kunden ihre bestehenden Verträge nicht kündigen und lieber mögliche Wartezeiten in Kauf nehmen.