﻿Hohe Inzidenz im Vogtland: Die Situation am Klinikum in Plauen

Das Vogtland liegt im bundesweiten Corona-Inzidenzranking auf Platz sechs mit 327.

Das ist auch für die Krankenhäuser eine immer größere Belastung. Am Helios Vogtland-Klinikum in Plauen sind planbare Operationen verschoben . Laut Kliniksprecher Karsten Dietel geschehe das in Absprache mit den Patienten. Für Notfälle sei immer Zeit gewesen:

Laut Dietel trauen sich viele Menschen selbst bei akuten Notfällen nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus. Davor müsse aber niemand Angst haben. Er betont die umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzepte, die die Kliniken erarbeitet hätten.